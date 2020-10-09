Yalnızca bu kişiler erkenden emekli olabilecek! Emeklileri sevindiren haber geldi! Yeni düzenleme için...

Bir takım meslekler, diğer mesleklere nazaran hem bedensel hem de psikolojik olarak kişileri çok daha fazla yıpratır. Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK, bu tür işlerde çalışan kişiler için uyguladığı istisna ile onların daha erken emekli olmalarını sağlayabiliyor. Milyonlarca kişiye tanınan yıpranma hakkından yararlanmak için en az 3600 gün çalışma şartı SGK'nın üzerinde çalışmaları tamamladığı yeni bir taslakla esnetiliyor. Yeni düzenleme ile isteyenler daha erken emekli olabilecek. Konuyla ilgili SGK Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; konunun gündemde olduğunu ve üzerinde çalışılıp düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi.
SGK DAİRE İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili SGK Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; konunun gündemde olduğunu ve üzerinde çalışılıp düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi.
10 YILLIK ÇALIŞMA ŞARTI
Su altında çalışanlar, Emniyet ve, MİT mensubu, itfaiyeci, gazeteci, madenci, demir-çelik işçileri başta olmak üzere milyonlarca çalışanın yıpranma hakkı var. Yıpranma hakkı, erken emekli olmayı sağlıyor. Yani yıpranma süreleri emeklilik için gerekli yaş haddinden düşülüyor. Bu meslek gruplarına yeni ilaveler yapılacağı söyleniyor.
Erken Emekli Olunabilecek Meslekler Hangileridir?
Kurşun ile arsenik işleri (60-90 gün)
Cıva üretimi işleri sanayii (90 gün)
Cam fabrika ve atölyeleri (60 gün)
Çimento fabrikaları (60 gün)
Sahil Güvenlik Komutanlığı (90 gün)
Türk Silahlı Kuvvetleri (90 gün)Su altında çalışmayı gerektiren meslekler (60- 90 gün)
Radyoaktif / rasyoiyonizam işleri (90 gün)
Madencilik yeraltı işleri (180 gün)
Asit üretimi yapan fabrika ile atölyeleri (90 gün)
Basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar (90 gün)
Döküm fabrikaları (60 gün)
Demir ve çelik fabrikaları (60 gün)
Alüminyum fabrikaları (60 gün)
Kok fabrikaları ile termik santraller (60 gün)
Emniyet Polis ve Mit çalışanları (90 gün)
İtfaiye veya yangın söndürme işleri (60 gün)
TRT'de haber hizmetinde fiilen çalışan kişiler (90 gün)
Sağlık fizikçisi (60 gün)
Odyolog (60gün)
Fizyoterapist (60 gün)
Toplum sağlığı teknisyenleri (60 gün)
Hasta bakıcı hemşireler (60 gün)
Ebeler (60 gün)
Eczacı (60 gün)
Diş doktorları (60 gün)
Tabip (60 gün)
İhtiyat plotları (60 gün)
Ceza ve infaz kurumunda çalışanlar (90 gün)
Bakanlar (90 gün)
Cumhurbaşkanı yardımcıları (90 gün)
TBMM yasama organı üyeleri (90 gün)
Anestezi teknikeri (60 gün)
Perfüryonist (60 gün)
Eczane teknikeri (60 gün)
Radyoterapi teknikeri (60 gün)
Diyaliz teknikeri (60 gün)
Ağız ile diş sağlığı teknikeri (60 gün)
Tıbbi görüntüleme teknisyeni teknikeri (60 gün)
Tıbbi laboratuvar (60 gün)
2008 yılından önce geçerli olan sistemde, yıpranma hakkı ile işçinin kazanmış olduğu sürenin tamamı yaş haddinden de indiriyordu. 5 yıl fiili hizmet süresi zammı alan bir kişinin yaş haddinden de 5 yıl indirim yapılmaktaydı. 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008'den beri yaş haddinden düşülecek süre, yıpranma ile yaş haddinden indirim hakkı için yıpranmaya tabi işte minimum 360 gün yani 10 yıl çalışma şartı arıyordu.Sosyal Güvenlik Kurumu, bu konuda hayli kolaylık sağladı.
Bu duruma göre, 3600 gün hesabında, 1 Ekim 2008'den önce yıpranmaya tabi olmayan çalışma süreleri de dikkate alınacaktır. 2008 öncesi ile sonrası çalışma sürelerinin toplamı 3600 gün olan kişiler, 2007 den sonraki yıpranma sürelerini yaş haddinden indirerek, daha erken emekli olabileceklerdir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
10.08.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK primim var. Sedat E.
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
25 yıl şartınız ve prim gün sayınız tamamlanmış. Ancak 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 10.08.2028 olacaktır.
11.10.1986 SSK girişliyim. K. YILMAZ
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
01.03.1994 işe giriş tarihim, toplam prim gün sayım 3200, 3'üncü derece engelli raporum ve vergi indirimim var. M. ASLAN
Vergi indirimi raporu olanlar işe başlangıç tarihlerine göre yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilmektedir. Siz işe giriş tarihiniz ile üçüncü derece vergi indiriminize göre 16 yıl ve 3760 prim gün şartlarını tamamlayarak emekli olabilirsiniz.
Prim gün sayınızı tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.