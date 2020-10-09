Yalnızca bu kişiler erkenden emekli olabilecek! Emeklileri sevindiren haber geldi! Yeni düzenleme için...

2008 yılından önce geçerli olan sistemde, yıpranma hakkı ile işçinin kazanmış olduğu sürenin tamamı yaş haddinden de indiriyordu. 5 yıl fiili hizmet süresi zammı alan bir kişinin yaş haddinden de 5 yıl indirim yapılmaktaydı. 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008'den beri yaş haddinden düşülecek süre, yıpranma ile yaş haddinden indirim hakkı için yıpranmaya tabi işte minimum 360 gün yani 10 yıl çalışma şartı arıyordu.Sosyal Güvenlik Kurumu, bu konuda hayli kolaylık sağladı.

Bu duruma göre, 3600 gün hesabında, 1 Ekim 2008'den önce yıpranmaya tabi olmayan çalışma süreleri de dikkate alınacaktır. 2008 öncesi ile sonrası çalışma sürelerinin toplamı 3600 gün olan kişiler, 2007 den sonraki yıpranma sürelerini yaş haddinden indirerek, daha erken emekli olabileceklerdir.