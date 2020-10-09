SAĞLIK KOŞULLARI NEDENİYLE YAŞ ŞARTI ARANMADAN ERKEN EMEKLİLİK

Sağlık koşulları nedeniyle erken emeklilik için malulen emeklilik ifadesi kullanıyor.

Bu tür emeklilik sisteminde ise süreç özetle şu şekilde işliyor. Kişi, çalışma hayatında yer aldıktan sonra SGK tarafından bildirilen hastalıklardan birisine yakalandığında ve bu hastalık kişinin çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybetmesine neden olursa erken emeklilik sağlanıyor.

Vatandaşların bu süreçte sağlamaları gereken koşullar ise sağlık ve sigortalılık süreci geliyor.