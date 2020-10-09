SGK Malulen Emeklilik hastalık listesi. 2020 yılında malulen emeklilik başvurusunda bulunacaklar için açıklanan sağlık sorunları, hastalıklar listesi ile SGK'nın malulen emeklilik için uyguladığı başvuru şartları. İşte malulen emekli olmak için SGK'ya başvuru yapacak vatandaşların sağlamaları gereken tüm koşullar madde madde hastalık listesi. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK emeklilik mevzuatında sağlığı bozulan vatandaşlar için özel bir sistem uyguluyor. Bu sistemde işe başladıktan sonra aşağıda yer alan listedeki hastalıklardan birinin ortaya çıkması, çalışma durumunu yüzde 60 azaltması ve sağlık raporuyla bu durumun kanıtlanması gerekiyor. Ayrıca yaş şartına takılmadan erken emeklilik için vatandaşların sağlamaları gereken SGK prim şartı da bulunuyor.
SAĞLIK KOŞULLARI NEDENİYLE YAŞ ŞARTI ARANMADAN ERKEN EMEKLİLİK
Sağlık koşulları nedeniyle erken emeklilik için malulen emeklilik ifadesi kullanıyor.
Bu tür emeklilik sisteminde ise süreç özetle şu şekilde işliyor. Kişi, çalışma hayatında yer aldıktan sonra SGK tarafından bildirilen hastalıklardan birisine yakalandığında ve bu hastalık kişinin çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybetmesine neden olursa erken emeklilik sağlanıyor.
Vatandaşların bu süreçte sağlamaları gereken koşullar ise sağlık ve sigortalılık süreci geliyor.
KİMLER MALULEN ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?
Malulen emekli olabilmek için sağlanan başvuru koşulları maddeler halinde şu şekilde;
* Malulen emekli olmak için başvuruda bulunan çalışan; 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur), 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olduğu fark etmeksizin sigortalı çalışmaya başlamasının ardından 10 yıl geçmesi gerekmektedir. ( Bu şart bazı durumlarda değişebilmekte ve 5 yıl olarak uygulanmaktadır.)
* 10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.
* Malulen erken emekliliğe neden olacak hastalığın, çalışma hayatına başladıktan sonra olması gerekmekte.
* Bu hastalığın çalışma gücünü yüzde 60 oranında düşürmüş olması ve durumun sağlık rapouyla kanıtlanmış olması gerekiyor.
MALULEN EMEKLİLİĞE NEDEN OLAN HASTALIKLAR
Malulen, yaş şartına bakmadan erken emeklilik sağlayan hastalıkların listesi.
Göz Hastalıkları:
Görme Azlığı, Retina Kanamaları.
İşitme, Kan ve Cilt Hastalıkları:
Yardımsız Ayakta Durmayı Engelleyen Denge Bozuklukları İle Birlikte İşitme Kaybı, Anemi, Behçet Hastalığı
Organ Yetersizliği:
Gastrointestinal Kanamalar, Karaciğer Sirozu, Karaciğer Nakli, Kalp Yetmezliği, Kol, Bacak Gibi Organ Kaybı, Kalp Kapak Hastalıkları, Kalp Nakli, Böbrek Nakli, Akciğer Nakli,
Diğer Hastalıklar:
Tüberküloz, AIDS. Serebral palsi, Parkinson sendromu, Beyin tümörleri, Multiple Skleroz (MS),
Psikolojik Hastalıklar:
Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı), Şizofreni, Bipolar bozukluk, Epilepsi, Demans.
Kanser Hastalıkları:
Baş Ve Boyunun Yumuşak Dokusu, Cilt, Lenfoma, Lösemi, Multipl Myelom, Tükrük Bezleri, Tiroid Bezi, Meme, Sinir Sistemi, Akciğer, Mide, İnce Ve Kalın Barsak, Karaciğer, Safra Kesesi, Safra Yolları, Pankreas, Böbrek, Mesane, Genital Yollar, Prostat, Testis, Penis Kanserleri
ŞEKER HASTALIĞINA ERKEN EMEKLİLİK VAR MI?
SGK'nın malulen emeklilik için talep ettiği en önemli şart, hastalığın işe başladıktan sonra oluşması ve çalışma gücünü yüzde 60 oranında azaltmış olması. Şeker hastası olan vatandaşlar durumlarını bu şartlara göre ele alacaklar.
MALULEN EMEKLİLİĞİN GEÇERLİ OLDUĞU HASTALIKLAR
Malulen emekli olmak isteyen vatandaşlarda aranan hastalıklar listesi şu şekilde;
* AIDS
* Multiple Skleroz (MS)
* Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)
* Şizofreni
* Bipolar bozukluk
* Epilepsi
* Demans
* Beyin tümörleri
* Parkinson sendromu
* Serebral palsi
* Görme azlığı
* Retina kanamaları
* Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı
* Anemi
* Kol, bacak gibi organ kaybı
* Behçet hastalığı
* Gastrointestinal kanamalar
* Karaciğer sirozu
* Karaciğer nakli
* Kalp yetmezliği
* Kalp kapak hastalıkları
* Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
* Solunum sistemi hastalıkları
* Kalp nakli
* Böbrek nakli
* Akciğer nakli
* Tüberküloz
MALULEN EMEKLİLİK ASGARİ ŞARTLARI
Malulen emekli olmak isteyen ve SGK'ya başvuruda bulunacak olan vatandaşların hastalık nedeniyle çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybetmiş olması gerekiyor. Bunun yanında 10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.
2020 malulen emekli eden hastalıklardan birisine sahip olan prim ve gün şartını sağlayan vatandaşlar erken emeklilik için başvurularını SGK İl Müdürlüklerine yazılı olacak yapacaklar.