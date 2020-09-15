NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

03.05.1968 doğumluyum. 20.09.1988 SSK'lı olarak ilk işe giriş tarihim. 1995 yılına kadar 214 günlük SSK hizmetim var. 11.04.1995 tarihi itibarıyla şirket ortağı olarak Bağ-Kur'lu oldum. 8030 gün (22 yıl 3 ay 20 gün) Bağ-Kur primlerimi düzenli artışla ödedim.

Askerliğimi kısa dönem 1991 yılında yaptım. 01.08.2017 tarihinden itibaren başka bir firmada SSK'lı olarak çalışmaktayım. SSK'dan ne zaman emekli olurum?

Bülent TOPUZOĞLU

Verdiğiniz bilgilere göre, son 3.5 yıl şartını (1260 gün) tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.

En son 4/a kapsamında çalışmaya başladığınızdan yola çıkarak ara vermeden primlerinizin tam yatması halinde 2021 yılının Şubat ayında emeklilik dilekçesi verebilirsiniz. Mart ayı itibariyle de emekli aylığınızı alabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun.

15 Ocak 1969 doğumluyum. İlk işe başlama tarihim 01 Nisan 1993. Toplam 5533 gün primim var. Askerliğimi işe başlamadan önce 18 ay yaptım.

Hasan KANAR

Sadece 4.5 aylık askerlik borçlanıp ödemeniz halinde 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 25 yılınız tamamlanmış.

Askerlikle beraber prim gün sayınız da tamam olacak. Bu duruma göre sadece 53 yaşınızı tamamlamanız gerekecek. 53 yaşınız 2022 tarihinde dolacağından, emekli olacağınız tarih 15.01.2022 olacaktır.

21.06.1993 işe giriş tarihim, prim gün sayısı 3200, 3'üncü derece engelli raporum ve vergi indirimim var. A. KURT

Vergi indirimi raporu olanlar işe başlangıç tarihlerine göre yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilmektedir. Siz işe giriş tarihiniz ile üçüncü derece vergi indiriminize göre 16 yıl ve 3760 prim gün şartlarını tamamlayarak emekli olabilirsiniz. 16 yıl sigortalılık şartınız tamamlanmış ancak 3760 prim gününün tamamlanması için 560 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Prim gün sayınızı tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.

1996'da Bağ-Kur'a başladım. 2001'e kadar ödedim. Daha sonra SSK'lı 8 yıl çalışmam var. Son 2 yıldır da isteğe bağlı ödedim. SSK'dan emekli olur muyum? K. ERDOĞAN

Sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit dilecekse son 7 yıl en fazla nereye prim ödediğine bakılır. Bu kanun 01.10.2008 tarihinden önce işe başlamış olanlarda geçerlidir.

Bakıldığında sizin prim ödenmiş olan son 7 senede en fazla ödediğiniz prim SSK kapsamındadır. Dolayısıyla emekli olunacak kurum SSK'dır. Tekrar bunun bozulması için farklı kurumdan en az 1260 gün yani 3.5 yıl ödenmesi gerekir ki diğer kurumun emeklilik şartına tabi olunsun. Bu durumda son 2 yılı yani 720 günü farklı kuruma prim ödeyerek geçirmeniz SSK'dan emekli olmanıza engel değildir. 01.10.2008 tarihinden sonra işe girenlerde ise en fazla olan prim geçerlidir.