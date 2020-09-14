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    • 22.10.2020 19:29
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    SGK- ve Bağkur sigorta girişinize göre ne zaman emekli olacağınızın tarihi...

    Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı hesaplama nasıl yapılır? EYT, demektir. Emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkarılan bu yasaya kadar, kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yıl sigortalı çalışmış olma şartı ile 5000 prim günü şartı vardı. 8 Eylül'den sonra ise emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

    takvim.com.tr
    Bugün EYT çıksa kimler emekli olabilir? İşte tarihler

    Ne zaman emekli olurum? Bir işyerinde yıllarca çalışanlar ya da emekliliği yaklaşanlar SSK-SGK'nın emeklilik sorgulama uygulaması üzerinden ne zaman emekli olacağı öğrenilmekte. EYT, emeklilikte yaşa takılanlar demektir.

    EYT Emeklilik Tablosu

    EYT Bekleyen Erkekler İçin Emeklilik Tablosu

    EYT Bekleyen Kadınlar İçin Emeklilik Tablosu

    EYT YASASI ÇIKARSA KİMLER FAYDALANABİLECEK? HEMEN EMEKLİ OLUNABİLECEK Mİ?

    EYT'lilere yönelik kurulacak bir komisyonda çalışma yapılıp meclis gündemine gelir, Genel Kurul'da yapılacak oylama ile kabul edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşırsa; 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan çalışanlar bu yasadan faydalanabileceklerdir. 4447 Sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Bu kanunda belirtilen tarihlerden önceki dönemde çalışma hayatına başlamış sigortalı çalışanların hakları kazanılmış hak olarak kabul edilecek ve neticede yeni EYT yasasından faydalanabileceklerdir.

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    Haberler SGK SGK-SSK ve Bağkur sigorta girişinize göre ne zaman emekli olacağınızın tarihi...