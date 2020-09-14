Erken emekli olabilmek milyonlarca çalışan işçi ve memurun merak ettiği konulardan biri ve erken emekli olabilmenin koşulları, emekli olmanın şartları nelerdir birlikte bakalım. Erken emeklilik, emeklilik şartlarını normalden daha erken sürede elde etmeye denilmektedir.
Emeklilikte yaşı geriye çekmenin adımları
1. Engelli çocuğu olan vatandaşlar
Bakıma muhtaç engelli çocuk sahibi olan anneler için gelen 1 ekim 2008 sonrası sigorta hayatı için çalışmanın dörtte biri kadar prim gün ödemesi ekleniyor. Eklenen bu süreç ise yaş haddinden düşürülüyor.
2. Vergi indirimi erkene alır
Engelli çalışanlar ya da yüzde kırk oranı ile engellilik ardından vergi indirimi alınması yaş şartına bakılmadan 15 yıl olarak 3600 ya da 18 yıl olarak 4680 gün ile emekli olma fırsatı veriliyor.
3. 10 yıl prim şartı yetiyor
Kısmi emeklilik olarak yer alan bu yöntem ile kişilerin 15 yıl yani 3600 prim gün ödemesini dolduranlar daha fazla çalışma hayatına devam etmeden emekli olabiliyor. Bu imkan ise sadece 9 eylül 1999 tarihi öncesi geçerli olacak. Bundan sonraki tarihler için 4500 prim ödeme şartı sunuluyor.
4. Çocuklar kazandırıyor
Sigortalı çalışan kadınlar doğum yaptıkları çocukları üzerinden prim kazanabiliyor. En fazla 3 çocuk için kazanılan bu primler kadınların 6 yıl erken emekli olma fırsatı elde etmesine yardımcı oluyor.
5. Sağlık önemli bir mazeret
Çalışma sırasında iş yapabilme gücünde azalma meydana gelmesi ve en az yüzde 60 oranla iş gücünü kaybedenler sağlık raporu aldıktan sonra malulen emekli olma hakkına sahip oluyor. En az 10 yıl boyunca sigortalı bir şekilde çalışmak ve 1800 prim gün ödeme şartını doldurmak yeterli olacak.
6. Askerlik gün sayısını azaltacak
Erkeklerde askerlik ile beraber hem yaş geriye çekmek hem de prim kazanma fırsatları yer alıyor. 1 ila 2 yıl arasında erken emekli olma fırsatı sunuyor.
7. Belirli mesleklere dikkat
Kanuna göre fiili hizmet süresi zammı olarak bilinen FHSZ olarak tarif edilen avantaj ise belirli mesleklere uygulaması yapılıyor. Ağır mesleklerde çalışanlar - askerler - polisler - gemi adamları - gazeteciler - madenciler gibi birçok meslek hayatına devam eden kişilerin belirli oranlar ile prim gün ödemesi eklenerek erken emekli olma fırsatları sunuluyor.