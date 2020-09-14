Emeklilikte yaşı geriye çekmenin adımları

1. Engelli çocuğu olan vatandaşlar

Bakıma muhtaç engelli çocuk sahibi olan anneler için gelen 1 ekim 2008 sonrası sigorta hayatı için çalışmanın dörtte biri kadar prim gün ödemesi ekleniyor. Eklenen bu süreç ise yaş haddinden düşürülüyor.

2. Vergi indirimi erkene alır

Engelli çalışanlar ya da yüzde kırk oranı ile engellilik ardından vergi indirimi alınması yaş şartına bakılmadan 15 yıl olarak 3600 ya da 18 yıl olarak 4680 gün ile emekli olma fırsatı veriliyor.