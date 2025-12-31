Nur Fettahoğlu net konuştu! "Tükenmedim işimi yapmayı özlüyorum"

Nur Fettahoğlu, önceki gün Etiler'deydi. 2025 için oyuncu, Bir süredir ekranda olmayan Fettahoğlu, "Tamamen şahsi... Yeni bir iş konuştum, iyi hissedeceğim bir projede olmak istiyorum. Sıkılmadım, işimi seviyorum ve yapmayı özlüyorum. Tükenmedim ve tükenmemde" diye konuştu.

Haber: Aydın Hamza