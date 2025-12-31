Afra Saraçoğlu’ndan 2025’e veda paylaşımı! "Bana özdeğerimi geri kazandırdı"

atv ekranlarında yayınlanması heyecanla beklenen A.B.İ. dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, 2025 yılı için yaptığı veda paylaşımıyla dikkat çekti. Amerika'dan bir fotoğrafını yayınlayan Saraçoğlu, bu karesinin altına, "Teşekkür ederim 2025... Bana özdeğerimi geri kazandırdığın, ailemin gerçek değerini öğrettiğin ve nereden geldiğimi terk etmeden geleceğimi inşa edebileceğimi gösterdiğin için" notunu ekledi.

