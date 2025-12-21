Miss Turkey yarışması bu yıl 43'üncü kez düzenlendi! Yeni Türkiye güzeli belli oldu

PODCAST CANLI YAYIN

1980 yılından beri düzenlenen Miss Turkey yarışması, bu yıl 43'üncü kez düzenlendi. Binlerce başvurunun yapıldığı yarışmada 130 genç kadın ön elemeyi geçti.

1980 yılından beri düzenlenen Miss Turkey yarışması, bu yıl 43'üncü kez düzenlendi. Binlerce başvurunun yapıldığı yarışmada 130 genç kadın ön elemeyi geçti. Sonrasında yapılan değerlendirmede ise ilk 20'ye girmeyi başaran Miss Turkey adayları, önceki akşam gerçekleşen final gecesinde jüri karşısına çıktı. Gecenin sonunda yeni Türkiye güzeli belli oldu. Miss Turkey 2025 güzellik yarışmasının birincisi Sıla Saraydemir oldu.

