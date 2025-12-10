Sessizlik hakim! Tek kelime etmediler

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, sevgilisi Güzide Duran ile önceki gün Etiler'de görüntülendi. Akşam yemeği sonrası birlikte Beşiktaş'ın maçını izleyen çift, keyifli halleriyle dikkat çekti. Karşılaşma boyunca yakın arkadaşlarıyla sohbet eden ikili, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Sessiz kalmayı tercih eden Orman ve Duran, hızlıca araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu. Artık ilişkilerini gizlemeyen çift, sürekli gecelerde boy gösteriyor.



Duran, eleştirilere aldırış etmeden gezmeye devam ediyor.