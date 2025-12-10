PODCAST CANLI YAYIN

Sessizlik hakim! Tek kelime etmediler

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, sevgilisi Güzide Duran ile önceki gün Etiler'de görüntülendi. Akşam yemeği sonrası birlikte Beşiktaş'ın maçını izleyen çift, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Sessizlik hakim! Tek kelime etmediler

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, sevgilisi Güzide Duran ile önceki gün Etiler'de görüntülendi. Akşam yemeği sonrası birlikte Beşiktaş'ın maçını izleyen çift, keyifli halleriyle dikkat çekti. Karşılaşma boyunca yakın arkadaşlarıyla sohbet eden ikili, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Sessiz kalmayı tercih eden Orman ve Duran, hızlıca araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu. Artık ilişkilerini gizlemeyen çift, sürekli gecelerde boy gösteriyor.

Duran, eleştirilere aldırış etmeden gezmeye devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Asgari ücrette zam masası kuruluyor! En güçlü senaryo 28 bin lira
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "SDG Suriye'de tehdittir" uyarısı: 10 Mart mutabakatına uyun!
Takas Bank
Tehlike çanları Aslan için çalıyor! Monaco - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 şüpheli gözaltında!
Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç talebi: TAKVİM'e konuştu disipline sevk edildi
İnternette gördüğü ilan Diva'yı şaşkına çevirdi: Tekne Bülent Ersoy'un batan teknesidir!
Türk Telekom
Tony Blair Gazze konseyinden çıkarıldı mı? Netanyahu ile gizli görüşme iddiası
Galatasaray ve Fenerbahçe 2 yıldızın transferinde karşı karşıya!
Başkan Erdoğan'dan İsrail ve YPG'ye uyarı Şam'a destek: Suriye'den sonra sıra Filistin'de
Trump Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı: "Çok çetin bir adam, çok seviyorum" | Avrupalı liderleri topa tuttu
Polis Emre Albayrak'ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar...
YPG'ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | "Terörsüz Bölge"ye Abdi-İsrail sabotajı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri ve Okan Buruk'a yanıt!
CHP'de demokrasi rafa kalktı! "Ekrem" diyen disipline sevk edildi: İhraç furyasında sıra Kılıçdaroğlu'nda mı?
Yunanistan-Hafter krizi: Türkiye ile mutabakatı bırak diktesi! Atina’nın hayalleri suya düştü
Ateşkeste ikinci aşama için tarih verildi! İsrail basınından iddia: Trump daha fazla çekilme isteyecek
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede