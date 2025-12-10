PODCAST CANLI YAYIN

Dövdü tehdit etti arabasını çaldı: 6 aylık evlilikte çatlaklar

Evli olduğu Mustafa Semih Demirci tarafından şiddete maruz bırakıldığını söyleyen Yıldız Asyalı, darp görüntülerini paylaştı. İfadesi de ortaya çıkan Asyalı, Demirci’yi hırsızlıkla suçladı

Oyunculuğu bırakan Yıldız Asyalı geçtiğimiz aylarda 3. kez nikah masasına oturmuş ve iş insanı Mustafa Semih Demirci'yle sessiz sedasız nikah kıymıştı. Henüz 6 ay önce evlenen Yıldız Asyalı eşinden şiddet gördüğünü açıkladı. Yüzündeki ve boynundaki morlukların fotoğrafını "Kocam tarafından darp edildim" notuyla sosyal medyadan paylaştı. '

'TEHDİT EDİLDİM'
Yıldız Asyalı'nın eşi Mustafa Semih Demirci ise bu iddiaların ardından, "Adı geçen kişi ile aramda halihazırda süren bir boşanma davası mevcut. Diğer yalan iddialar da şu anda yargıya intikal etmiş durumda. Yargısız infaz niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımı saklı tutuyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra bir açıklama daha yapan Asyalı, "Altı aylık evliliğim boyunca çok sayıda hakaret ve ardından şiddete dönüşen durumlar yaşadım. Susmak istemedim. Bugüne kadar sustum çünkü tehdit ediliyordum. En son ki durumda dedim ki bu iş bitsin. Terastan itmeye kalktı aşağıya kaçtım. Defalarca sahilde iş arkadaşlarımın ve çocuklarımın yanında hem hakaret, hem manipülasyon gibi davranışlarda bulundu. Parmağındaki yüzükle yüzüme vurdu. Uyuduğum sırada evime girip ne varsa her şeyi parçaladı" dedi.


'ARABAMI ÇALDI'
Eşini hırsızlıkla suçlayan Asyalı, jandarmaya verdiği ifadesinde şunları söyledi: Evlendiğimiz günden beri aramızda sürekli olarak şiddet hali mevcuttu. Daha önce de şikâyetçi oldum ve mahkeme tarafından tedbir kararı konuldu ama bir aydır birlikte yaşıyorduk. 16 Kasım 2025 günü saat 19.30 sıralarında yine beni darp etti, ben de kendisinden şikâyetçi oldum. Daha sonra ben uyuduğum esnada, eşim olan Mustafa Semih Demirci isimli şahıs eve girerek bana ait olan bilgisayar ve kemanımı evden almış. Çantamdan aracımın anahtarını alarak evimin önünden götürmüş. Ben sabah uyandığımda olayı fark ettim. Bu şahıstan şikayetçi ve davacıyım.

