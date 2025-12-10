PODCAST CANLI YAYIN

Altay Kıbrıs sahnesinde coşturdu: “Evde 200 bandanam var” diyerek şaşırttı!

Geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs’ta sahne alan şarkıcı Altay, otelin konuklarına müzik ziyafeti çekti. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altay, ‘Kıbrıs’ı çok seviyorum, enerjisi müthiş... Kafamda bulunan bandanayı çok seviyorum, onunla bir bütün olduk. Her sahnemde bandanamı takıyorum. Evde iki yüz adet bandanam var” diyerek şaşırttı

