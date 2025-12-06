PODCAST CANLI YAYIN

Müzeye gitmenin tam ‘saat’i

Milli Saraylar’ın 100. yılına ithafen açılan Saat Müzesi’nde sergilenen 300 saatin çoğunun eşi benzeri yok. Saatlere merakınız olmasa bile Topkapı Sarayı’ndaki bu müzeyi mutlaka görmelisiniz.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Müzeye gitmenin tam ‘saat’i

Geçen ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı Topkapı Sarayı'ndaki Saat Müzesi'ni gezdim ve çok etkilendim. Bu müzeyi mutlaka siz de ziyaret etmelisiniz. Çünkü müzede, dünya çapında bilinen ilk 3 koleksiyondan biri sergileniyor. Müzeyi gezerken, Topkapı Sarayı Saat Müzesi Sorumlusu Ünal Tanrıverdi'den bilgi de aldım. Milli Saraylar'ın 100. yılına özel açılan Saat Müzesi'nde, dünyada eşi benzeri olmayan saatlerin sergilendiğini belirten Ünal Bey'e, en dikkat çeken saatleri sordum. Birkaç tanesini sıraladı, zaten hepsini anlatmaya kalksa sayfalar yetmez.
Müzede yer alan saatler, hem tipolojik özellikleri hem de kronolojik gelişim süreçleri dikkate alınarak gruplandırılmış ve hepsiyle ilgili detaylı bilgiler de yer alıyor.

EN BÜYÜK SAAT
Sarayın en özel ve büyük (Yaklaşık 4 metre) saati, sedef kaplama bir boy saati. Üstünde savaş kompozisyonu olan, Verdi, Mozart gibi bestecilerin müziklerini çalan ve Abdülhamid'e hediye edilmiş olan bu saat çok etkileyici.


MÜZE TAM ARDA'YA GÖRE

Bu arada, Arda Turan'a buradan bir çağrıda bulunuyorum. Sevgili Arda, Türkiye'nin en önemli saat koleksiyonerlerinden biri olarak bu müzeyi mutlaka görmelisin. Müzeyi ziyaret et ve koleksiyonundaki saatlerin atalarını yakından gör. Ayrıca asırlar önce ne kadar özel saatler üretildiğini görünce çok şaşıracaksın.

EN NADİR SAAT

Düyanda yalnızca yedi adet bulunan, Napolyon tarafından II. Mahmud'a hediye edilen masa saati ve onunla senkronize cep saati müzenin en nadir eserlerinden. Saatin markası Breguet günümüzün de en değerli markaları arasında yer alıyor.


EN ESKİ TARİHLİ SAAT
İngiliz yapımı cep saatlerinin en eski tarihlisi olan saat, lale formunda; çevresi de üç lale yaprağı şeklinde tasarlanmış. Yeşil mineli yaprakların üzerinde eski Türkçe ve Arapça ifadeler var. Saatin tepe kısmında kırmızı bir yakut taş, altın kadran ve üzerinde, eski Türkçe rakamlarla gösterilen saat dilimleri bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar Resmi Gazete'de
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Mahkemeden Ekrem İmamoğlu kararı
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Aslan zirvede hata yapmadı! Galatasaray - Samsunspor: 3-2 | MAÇ SONUCU
Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi
Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır
"Kadın elinin değdiği yerde huzur olur" | Başkan Erdoğan'dan program öncesi stantlara ziyaret
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"