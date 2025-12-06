Müzeye gitmenin tam ‘saat’i

Geçen ay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı Topkapı Sarayı'ndaki Saat Müzesi'ni gezdim ve çok etkilendim. Bu müzeyi mutlaka siz de ziyaret etmelisiniz. Çünkü müzede, dünya çapında bilinen ilk 3 koleksiyondan biri sergileniyor. Müzeyi gezerken, Topkapı Sarayı Saat Müzesi Sorumlusu Ünal Tanrıverdi'den bilgi de aldım. Milli Saraylar'ın 100. yılına özel açılan Saat Müzesi'nde, dünyada eşi benzeri olmayan saatlerin sergilendiğini belirten Ünal Bey'e, en dikkat çeken saatleri sordum. Birkaç tanesini sıraladı, zaten hepsini anlatmaya kalksa sayfalar yetmez.

Müzede yer alan saatler, hem tipolojik özellikleri hem de kronolojik gelişim süreçleri dikkate alınarak gruplandırılmış ve hepsiyle ilgili detaylı bilgiler de yer alıyor.

EN BÜYÜK SAAT

Sarayın en özel ve büyük (Yaklaşık 4 metre) saati, sedef kaplama bir boy saati. Üstünde savaş kompozisyonu olan, Verdi, Mozart gibi bestecilerin müziklerini çalan ve Abdülhamid'e hediye edilmiş olan bu saat çok etkileyici.



MÜZE TAM ARDA'YA GÖRE

Bu arada, Arda Turan'a buradan bir çağrıda bulunuyorum. Sevgili Arda, Türkiye'nin en önemli saat koleksiyonerlerinden biri olarak bu müzeyi mutlaka görmelisin. Müzeyi ziyaret et ve koleksiyonundaki saatlerin atalarını yakından gör. Ayrıca asırlar önce ne kadar özel saatler üretildiğini görünce çok şaşıracaksın.

EN NADİR SAAT

Düyanda yalnızca yedi adet bulunan, Napolyon tarafından II. Mahmud'a hediye edilen masa saati ve onunla senkronize cep saati müzenin en nadir eserlerinden. Saatin markası Breguet günümüzün de en değerli markaları arasında yer alıyor.



EN ESKİ TARİHLİ SAAT

İngiliz yapımı cep saatlerinin en eski tarihlisi olan saat, lale formunda; çevresi de üç lale yaprağı şeklinde tasarlanmış. Yeşil mineli yaprakların üzerinde eski Türkçe ve Arapça ifadeler var. Saatin tepe kısmında kırmızı bir yakut taş, altın kadran ve üzerinde, eski Türkçe rakamlarla gösterilen saat dilimleri bulunuyor.