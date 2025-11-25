Serdar Ortaç Maslak’ta sahne aldı | İzleyici sahnede sevgilisine evlenme teklifi etti

Ünlü popçu Serdar Ortaç, önceki akşam İstanbul Maslak'ta bulunan mekanda sahne aldı. Birbirinden güzel parçalarını seslendiren Ortaç, gecede romantik bir ana tanıklık etti. Şarkıcı sahnedeyken bir izleyici sevgilisine evlenme teklifi etti. Mekân, alkışlar ve coşkulu tezahüratlar eşliğinde adeta bayram yerine dönerken Serdar Ortaç da çiftin mutluluğuna sahneden eşlik etti.

