Sörf tutkunu Çağla Şikel bu heyecanı çocuklarına da aşıladı!

Çağla Şikel , önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını ayaküstü yanıtlayan Şikel, yer aldığı 7 Kocalı Hürmüz tiyatro oyununa gelen tepkilerden oldukça memnun olduğunu söyledi. Yoğun temposundan yakınan Şikel, "Sürekli koşturmacadayım, anca vakit buldum da çıktım. Hiç sosyal hayatım kalmadı" diyerek sitem etti.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

'BENİM İÇİN ERKEN'

İstanbul Boğazı'nda jet sörf yapmasıyla ilgili global yarışlara katılıp katılmayacağı sorulduğunda ise Şikel, "Çocuklar dünya çapında yarışlara katılacaklar. Benim için henüz erken, beraber çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Muhabirlerin özel hayatıyla ilgili "Son röportajınızda 'hayatımda biri var' edası vermiştiniz, devam mı?" sorusuna ise ünlü isim gülümseyerek, "İşte o eda bazen olmuyor" diyerek karşılık verdi.