SELEN Görgüzel, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Şarkıcıya, kardeşi eşlik etti. Hastane çıkışında objektiflere yansıyan Görgüzel, basın mensuplarının sorularına ise cevap vermedi.
Selen Görgüzel Nişantaşı’nda kardeşiyle hastane çıkışı görüntülendi
SELEN Görgüzel, geçtiğimiz gün Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Şarkıcıya, kardeşi eşlik etti. Hastane çıkışında objektiflere yansıyan Görgüzel, basın mensuplarının sorularına ise cevap vermedi.
Giriş Tarihi: