Aslı Tandoğan Zincirlikuyu’da AVM turunda!

ÜNLÜ oyuncu Aslı Tandoğan, önceki gün ailesiyle birlikte Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi. Akşam saatlerinde alışveriş için mağazaları gezen Tandoğan, sıcak ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Muhabirlerle kısa bir sohbet de eden oyuncu, "Ezop Masalları ile sahnesindeyim, çok güzel bir oyun oldu" sözleriyle tiyatro heyecanını paylaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN