Ekran değil paylaşım kazandırıyor! Dijital çağın yeni zenginleri sahnede

2025, dijital içerik üreticilerinin adeta altın yılı oldu. Artık sadece televizyon ekranları değil, Youtube ve sosyal medya platformları da milyonluk gelirlerin merkezi haline geldi.
Bir istatistik sitesinin araştırmasına göre; Ruhi Çenet, Tuna Tavus ve Orkun Işıtmak yılın en çok kazanan Youtuber'ları arasında zirvede yer aldı.
Çenet'in yıllık kazancının 3,2 milyon dolar (yaklaşık 113 milyon TL), Tavus'un 3,7 milyon dolar (130 milyon TL), Işıtmak'ın ise 3,4 milyon dolar (120 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor.
SERVET KAZANIYORLAR!
Ancak dijital gelir sadece Youtube'la sınırlı değil. Ekranların tanınan oyuncuları da sosyal medya paylaşımlarıyla büyük kazançlar elde ediyor. Örneğin Demet Özdemir'in bir Instagram gönderisinden 3 milyon TL, Tolga Sarıtaş ve Akın Akınözü ise 2 milyon TL kazanıyor. Kısacası artık sahne, sadece kameraların önünde değil; ekranın tam içinde... Hem izleyici hem kazanç açısından dijital çağda yapılan bir paylaşım milyonlara dönüşüyor.
Ekranların iki ünlü ismi Demet Özdemir ve Akın Akınözü, sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.