Ekran değil paylaşım kazandırıyor! Dijital çağın yeni zenginleri sahnede

2025, dijital içerik üreticilerinin adeta altın yılı oldu. Artık sadece televizyon ekranları değil, Youtube ve sosyal medya platformları da milyonluk gelirlerin merkezi haline geldi.



Bir istatistik sitesinin araştırmasına göre; Ruhi Çenet, Tuna Tavus ve Orkun Işıtmak yılın en çok kazanan Youtuber'ları arasında zirvede yer aldı.

Çenet'in yıllık kazancının 3,2 milyon dolar (yaklaşık 113 milyon TL), Tavus'un 3,7 milyon dolar (130 milyon TL), Işıtmak'ın ise 3,4 milyon dolar (120 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor.