Selami Şahin’den unutulmaz gece! “Az çıkıyorum ama öz çıkıyorum”

Ünlü sanatçı Selami Şahin, önceki akşam İstanbul'daki bir otelde sahne aldı. Kendi bestelerinden oluşan zengin repertuarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Şahin "Çok fazla konser vermiyorum. Az çıkıyorum ama öz çıkıyorum" dedi.

