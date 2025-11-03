Uğur Güneş’ten örnek davranış: Doğum günü hediyesi yerine Otizmli çocuklar için bağış istedi

10 Kasım. Türkiye'nin en hüzünlü günü. Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm ülke susar, hayat bir anlığına durur. Çünkü o an, Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlandığı andır. Bugün aynı zamanda oyuncu Uğur Güneş'in de doğum günü. Ama o, bu özel günü coşkuyla kutlamak yerine, anlamını bilen bir saygıyla geçiriyor.

ÖRNEK HAREKET

Çünkü o da biliyor ki 10 Kasım, eğlencenin değil, anmanın günüdür. Uğur Güneş'in bu yıl hayranlarına yaptığı çağrı ise alkışı hak ediyor. Doğum günü hediyesi yerine otizmli çocuklara yardım edilmesini istemiş. Sessiz ama etkili bir iyilik bu. Uğur Güneş'in 10 Kasım'a gösterdiği bu zarif duyarlılık da.