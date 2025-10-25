Otomobil markası lansmanına ünlüler damga vurdu!

ZOR VE GÜZEL Mert Yazıcıoğlu , "Hız değil araba tutkum var" dedi. Formula 1 için oyuncu, "İstanbul'da olmasını istiyorum. Yurt dışında izleme fırsatım olmadı ama takip ediyorum" diye konuştu. 'Kuruluş Orhan' dizisi için Yazıcıoğlu, "Zor ve güzel geçti. Keyifli gidiyor. Çok iyi bir birinci bölüm olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. 'İNCE İNCE İŞLENİYOR' Şükrü Özyıldız , "Araba tutkum var" dedi. Formula 1 için oyuncu, "Monaco'ya gidecektim, set programından dolayı gidemedim. Bir yollarda görüp, İstanbul Park'ta deneyimleyim" diye konuştu. Ünlüler geçidi (Takvim.com.tr)

'Kuruluş Orhan' dizisinde yer alacak Özyıldız, "Set çok güzel gidiyor. Heyecanlıyız. Her şey ince eleyip, sık dokunuyor. Her ne kadar senaryo ve sahneleri bilsem bile izlemek için heyecanlanıyorum" açıklamasını yaptı.



'BİTMESİ GEREKİYORDU'

İpek Filiz Yazıcı, "Araba kullanmayı seviyorum ama müthiş hakim değilim" dedi. Proje için oyuncu, "Yavaş yavaş döneceğim" diye konuştu. Ufuk Beydemir ile boşanan Yazıcı, "Bitmesi gerekiyordu ve bitti" diye konuştu.



'ÜZEN TEPKİYLE KARŞILAŞMADIM'

Aslıhan Malbora, geçtiğim günlerde sevgilisi Çağatay Ulusoy'un tiyatro oyununa gelmesi hakkında, "Çok beğendiğini söyledi. Genel olarak mutluyum, üzen tepkiyle karşılaşmadım" dedi.



Ünlüler geçidi (Takvim.com.tr)