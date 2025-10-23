Arzum Onan ilişkisini evlenmeden yürütmeyi düşünüyor

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıl süren evliliğini 2023 yılında tek celsede sonlandıran Güzel oyuncu Arzum Onan, gönlünü iş insanı Orkan Özkan'a kaptırmıştı. İddialara göre Özkan, Onan'a lise yıllarından beri hayranlık duyuyordu.



'GİZLEMİYORUZ'

Yıllar sonra yakın çevreleri aracılığıyla yeniden bir araya gelen ikili arasında kısa sürede güçlü bir bağ oluşmuştu. Güzel oyuncu, son olarak bir derginin gecesine katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Onan, evleneceği yönünde çıkan haberlerle ilgili, "Biz ilişkimizi gizlemiyoruz. Ama şu an evlilik yok. Bu haberler nereden çıkıyor anlamıyorum'' ifadelerini kullandı. Öte yandan uzun süredir Los Angeles'ta yaşayan sevgilisi Orkan Özkan'la uzak mesafesi ilişkisi yaşayan Onan, bu durumu dert etmiyor.