Şevval Şahin, önceki gün bir davete katıldı. Victoria's Secret defilesi için konuşan Şahin, "Enerjisi olan podyum. Bir gün bende çıkabilirim. Biraz çekiniyordum ama seneye Los Angeles'ta şansımı deneyeceğim. Kompozisyon ve vücut olarak uyuyorum. Yurt dışında yapılan projelere de bağlı, ona da bakıyorlar" ifadelerini kullandı.
Şevval Şahin'in hedefi Victoria's Secret defilesinde yer almak
Bir davete katılan Şevval Şahin, Victoria's Secret defilesinde yer alma hedefini açıkladı. "Seneye Los Angeles'ta şansımı deneyeceğim" diyen Şahin, fiziksel özelliklerinin uygun olduğunu ve projelere göre değerlendirme yapıldığını söyledi
Giriş Tarihi: