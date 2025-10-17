Burcu Özberk pozitif bakıyor

Oyuncu Burcu Özberk, önceki akşam köpeğiyle birlikte yaptığı akşam yürüyüşü sırasında objektiflere takıldı. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken Özberk, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlamaktan kaçınmadı. Son dönemde "Organize İşler" film kadrosundan çıkarıldığı yönündeki iddialar hakkında konuşan güzel oyuncu, "Aslında çıkarılmak demeyelim. Bazı projelerde farklı dinamikler olabiliyor. Bu da öyle bir durumdu. Böyle olması gerekiyordu. Her şeyde bir hayır vardır" dedi.





Özberk, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.