Bensu Soral kimseyi inandıramadı! 'Estetik değil makyaj'

Bensu Soral, son dönemde yüz hatlarındaki belirgin değişimle dikkatleri üzerine çekti. Paris Moda Haftası'na katılan markasının defilesine katılması ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, estetik müdahalelerle ilgili spekülasyonları gündeme taşıdı.



Bazı kullanıcılar, Soral'ın çene ve elmacık kemiklerindeki keskinleşmeyi estetikle ilişkilendirirken, bazıları bu değişimi makyaj teknikleri veya fotoğraf filtreleriyle açıkladı.



'ESKİSİ GİBİYİM'

Ancak Bensu Soral, sosyal medyada yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve yüzüne hiç estetik müdahale yaptırmadığını belirtti. Önceki gün Harbiye'de bir konserde görüntülenen Soral, "Eskisi gibiyim aslında, makyajdan dolayı biraz farklı görünmüş. Açıkçası ben de biraz rahatsız oldum çünkü makyajımı yabancı bir arkadaş yaptı. Alıştık artık bu söylemlere, yapacak bir şey yok" dedi. Soral, estetik iddialarını yalanlasa da sosyal medya kullanıcılarını inandıramadı.

