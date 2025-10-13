PODCAST CANLI YAYIN

'Aynadaki Yabancı' ekrana kilitledi

‘Aynadaki Yabancı’nın son bölümünde yer yerinden oynadı. Heyecan ve gerilim giderek tırmanırken, gizli kalan olaylar bir bir gün yüzüne çıktı.

ATV'nin sevilen dizisi "Aynadaki Yabancı"nın önceki gün yayınlanan yeni bölümü izleyicileri bir kez daha ekrana kilitledi. Defne'nin (Azra) Emirhan Karaaslan'ın metresi olduğunu düşünmesiyle gelişen olaylar, izleyicilere merak dolu anlar yaşattı. Barış'ın Defne'nin aslında Azra Karaaslan olduğunu öğrenmesiyle ise bölümdeki gerilim ve heyecan giderek arttı. Leyla ve Defne arasındaki güçlü bağ, anne ile çocuk arasındaki sevginin ne olursa olsun kırılmayacağını hatırlatarak izleyicilerin kalbine dokundu.

Dizinin son bölümü sosyal medyada da çok konuşuldu.

Aynadaki Yabancı, yeni bölümüyle Cumartesi saat 20.00'de atv'de!

