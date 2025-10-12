Sinan Akçıl'dan aşk dedikodularına yalanlama

Popçu Sinan Akçıl, yeni albümü 4K için kamera karşısına geçti. Aslıhan Karalar ile aralarında çıkan aşk dedikodularına da açıklık getiren Akçıl, "Çok yakın arkadaşım, yıllardır tanıyorum onu. İlk Best Model olduğu yıl tanıştık, arkadaş olarak görüşmeye devam ediyoruz'' dedi.



Akçıl, birçok hit olmuş şarkının sözleri ve bestecisi olarak biliniyor