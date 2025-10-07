PODCAST CANLI YAYIN

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı aşkı doludizgin

Yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, Cihangir’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Soruları yanıtlayan çift, ilişkilerinin güzel gittiğini belirterek “Tiyatronun sezon açılışına katıldık, umarız keyifli bir sezon olur” dedi.

1 yıldır aşkları devam eden oyuncu çift Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı, önceki akşam Cihangir'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Soruları yanıtlayan sevgililer "Her şey yolunda. İlişkimiz çok güzel gidiyor. Tiyatronun sezon açılışı vardı. Oraya katıldık. Umarım güzel bir tiyatro sezonu geçer'' diyerek mekandan ayrıldı.

