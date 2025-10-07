Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı aşkı doludizgin

1 yıldır aşkları devam eden oyuncu çift Derya Şensoy ile Yağız Can Konyalı, önceki akşam Cihangir'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Soruları yanıtlayan sevgililer "Her şey yolunda. İlişkimiz çok güzel gidiyor. Tiyatronun sezon açılışı vardı. Oraya katıldık. Umarım güzel bir tiyatro sezonu geçer'' diyerek mekandan ayrıldı.
