PODCAST CANLI YAYIN

Bensu Soral'ın estetik ile başı dertte!

Güzel oyuncu Bensu Soral, Paris Moda Haftası’na katıldı. Oyunculuğu kadar zarafeti ve güzelliğiyle adından söz ettiren Soral’ın yüzündeki estetikler takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

Giriş Tarihi:
Bensu Soral'ın estetik ile başı dertte!

Oyuncu Bensu Soral, ünlü bir mücevher markasının davetlisi olarak Paris Moda Haftası'nın konuğu oldu. Fransız başkentinde gerçekleşen defile ve davetlerde boy gösteren ünlü oyuncu, sade ama çarpıcı seçimleriyle moda dünyasından tam not aldı.

Bensu Soral (Takvim.com.tr)Bensu Soral (Takvim.com.tr)

Moda tutkunlarının buluştuğu Paris'teki yoğun programda Soral, şehir modasının sofistike ruhunu yansıtan kombinleriyle objektiflerin ilgi odağı oldu. Ancak katıldığı davetten kareleri paylaşan başarılı oyuncunun yüzündeki değişiklik, estetik operasyonlarının da ortaya çıkmasına neden oldu.

Bensu Soral (Takvim.com.tr)Bensu Soral (Takvim.com.tr)

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de adından sıkça söz ettiren Soral'ın yüz hatlarının keskinleştiğini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun yüzünün son haline takipçilerinden "Bensu Estetik mi yaptırmış?", "Eski doğallığı nereye gitti?", "Doğal halinden eser kalmamış" yorumları yağdı.

Bensu Soral (Takvim.com.tr)Bensu Soral (Takvim.com.tr)

Ünlü oyuncu bir süre önce "Yüzüm tamamen doğal, yıllardır aynı benim. Hiç estetiğim yok" diyerek hakkında çıkan tüm iddiaları yalanlamıştı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da
İşte emekliye zam formülleri... Dikkat çeken 4'lü zam detayı! İşte tek tek hesaplanan formüller...
Siyonist İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivistler yurda döndü | Türk aktivist: “İsrail, İsrailliğini yaptı"
ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! Başkan Erdoğan'ın öncü rolüne övgü yağdırdı: Çok yardımcı oldu
İsrail'in alıkoyduğu kahraman aktivistler Türkiye'ye nasıl getirildi? Bakan Fidan süreci anlattı: Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı oldu
CANLI ANLATIM | Donald Trump'tan Gazze planı açıklaması: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Türk Telekom’dan sanatın kalbi AKM’de 5G deneyimi!
Bu derbide her şey var! Galatasaray - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
İmamoğlu’nun diploma tiyatrosu Le Monde’de | Muhalif basında silinip yeniden servis edildi
Başkan Erdoğan şampiyon güreşçileri kabul etti! "Ata sporlarımızı destekleyeceğiz"
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
Emekliye zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlunun kök aylığına yansıtılacak... Yeni aylıklar ne kadar olacak?
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Domenico Tedesco Samsunspor planını hazırladı! Zorlu maçta forma o yıldızların
Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!
Marketlerin etiket-kasa oyunu! Toplu alışverişlere dikkat
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı