Bensu Soral'ın estetik ile başı dertte!

Oyuncu Bensu Soral, ünlü bir mücevher markasının davetlisi olarak Paris Moda Haftası'nın konuğu oldu. Fransız başkentinde gerçekleşen defile ve davetlerde boy gösteren ünlü oyuncu, sade ama çarpıcı seçimleriyle moda dünyasından tam not aldı.



Bensu Soral (Takvim.com.tr)

Moda tutkunlarının buluştuğu Paris'teki yoğun programda Soral, şehir modasının sofistike ruhunu yansıtan kombinleriyle objektiflerin ilgi odağı oldu. Ancak katıldığı davetten kareleri paylaşan başarılı oyuncunun yüzündeki değişiklik, estetik operasyonlarının da ortaya çıkmasına neden oldu.



Bensu Soral (Takvim.com.tr)