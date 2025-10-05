Bensu Soral'ın estetik ile başı dertte!

Oyuncu Bensu Soral, ünlü bir mücevher markasının davetlisi olarak Paris Moda Haftası'nın konuğu oldu. Fransız başkentinde gerçekleşen defile ve davetlerde boy gösteren ünlü oyuncu, sade ama çarpıcı seçimleriyle moda dünyasından tam not aldı.
Moda tutkunlarının buluştuğu Paris'teki yoğun programda Soral, şehir modasının sofistike ruhunu yansıtan kombinleriyle objektiflerin ilgi odağı oldu. Ancak katıldığı davetten kareleri paylaşan başarılı oyuncunun yüzündeki değişiklik, estetik operasyonlarının da ortaya çıkmasına neden oldu.
Oyunculuğu kadar güzelliği ile de adından sıkça söz ettiren Soral'ın yüz hatlarının keskinleştiğini gören sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun yüzünün son haline takipçilerinden "Bensu Estetik mi yaptırmış?", "Eski doğallığı nereye gitti?", "Doğal halinden eser kalmamış" yorumları yağdı.
Ünlü oyuncu bir süre önce "Yüzüm tamamen doğal, yıllardır aynı benim. Hiç estetiğim yok" diyerek hakkında çıkan tüm iddiaları yalanlamıştı