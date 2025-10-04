PODCAST CANLI YAYIN

Hande Erçel Paris'te fırtına gibi esti!

Aşk ve Gözyaşı dizisinde herkesi kendine hayran bırakan Hande Erçel, Paris Moda Haftası’na damga vurdu. Güzel oyuncu, ünlü moda tasarımcılarının büyük dikkatini çekti

Giriş Tarihi:
Hande Erçel Paris'te fırtına gibi esti!

atv ekranlarında Cuma akşamları izleyiciyle buluşan "Aşk ve Gözyaşı'nda Meyra karakterini canlandıran Hande Erçel, Paris Moda Haftası'na katıldı.

Paris’te Hande rüzgarı (Takvim.com.tr)Paris’te Hande rüzgarı (Takvim.com.tr)

Güzel oyuncu, tercih ettiği kıyafetiyle de adından söz ettirmeyi başardı. Geçen hafta Rusya'da çevrimiçi sinema platformu Kion ve medya ölçüm şirketi Medialogia'da "en güzel oyuncu" listesine giren Erçel, Paris'te de ünlü modacılarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

Paris’te Hande rüzgarı (Takvim.com.tr)Paris’te Hande rüzgarı (Takvim.com.tr)

Birçok modacı, Erçel'le çalışmak istediğini söyledi. Kariyerinin en yoğun günlerini yaşayan 31 yaşındaki Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı Paris Moda Haftası paylaşımına da beğeni ve yorum yağdı:

Paris’te Hande rüzgarı (Takvim.com.tr)Paris’te Hande rüzgarı (Takvim.com.tr)

Hande seni çok seviyoruz.
Paris Hande'yi kıskandı.
Modanın kalbi belki Paris. Ancak güzelliğin tanımı Hande Erçel. ;
Güzellik Türkiye'den sonra Paris'i de fethetti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Aynadaki Yabancı
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Eylül enflasyonu belli oldu! Ocak zammı yüzde 13.64'e ulaştı! İşte milyonlara gelecek enflasyon zammı...
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Son dakika! İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
İtalyan teknik adam Fenerbahçe'de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...
Türk aktivist Atiş, İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını A Haber ekranlarında çürüttü
MİT operasyonları Mossad’ın kripto finansman yöntemini ortaya çıkardı
Fırtına ilklerle galip! Trabzonspor - Kayserispor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Yolsuzluktan tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kara CHP'den istifa etti
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı size "Ben olsam ne yapardım?" diye sorduracak!
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın!
SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek
İstanbul'da fahiş kiraya "dur" diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu