Hande Erçel Paris'te fırtına gibi esti!

Güzel oyuncu, tercih ettiği kıyafetiyle de adından söz ettirmeyi başardı. Geçen hafta Rusya 'da çevrimiçi sinema platformu Kion ve medya ölçüm şirketi Medialogia'da "en güzel oyuncu" listesine giren Erçel, Paris'te de ünlü modacılarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Paris’te Hande rüzgarı (Takvim.com.tr)

Birçok modacı, Erçel'le çalışmak istediğini söyledi. Kariyerinin en yoğun günlerini yaşayan 31 yaşındaki Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı Paris Moda Haftası paylaşımına da beğeni ve yorum yağdı:



Hande seni çok seviyoruz.

Paris Hande'yi kıskandı.

Modanın kalbi belki Paris. Ancak güzelliğin tanımı Hande Erçel. ;

Güzellik Türkiye'den sonra Paris'i de fethetti.