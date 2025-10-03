Amine Gülşe'nin projelerine kıskançlık engeli! "Bende eşimde çok kıskancız."

Bu oluşumdan dolayı 'Yılın Işıltılı İşbirliği' ödülüne layık görülen Amine Gülşe, gazetecilere açıklamalar yaptı.



EVLİLİK ÇOK KUTSAL

Bu ödülü aldığından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Gülşe, gazetecilerin, "Gelen projeleri neden kabul etmiyorsunuz? Sizinde Türkan Şoray kurallarınız var mı? Mesut bey bu kararların neresinde?'' sorusuna, "Evlilik çok kutsal bir şey, Ben çok kıskanç bir insanım. Tam tersini düşünsek hayatta kabul etmem. Böyle bir şeyi Mesut kabul etmez. Çünkü Mesut da çok kıskanç. O yüzden projelere sıcak bakmıyorum" dedi.



Kıskançlık var proje yok (Sosyal Medya)