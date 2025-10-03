PODCAST CANLI YAYIN

Amine Gülşe'nin projelerine kıskançlık engeli! "Bende eşimde çok kıskancız."

Amine Gülşe, önceki akşam bir ödül töreninde görüntülendi. Gelen projeleri geri çeviren oyuncu, ‘’Evlilik çok kutsal. Bende eşimde çok kıskancız. Projelere doğru proje olmadığı için sıcak bakmıyorum’’ dedi.

Güzel oyuncu Amine Gülşe, önceki akşam Kuruçeşme'de gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Kendi mücevher markasını kuran ve oldukça güzel iş birliklerine imza atan Gülşe'ye eşi Mesut Özil de atölyede çizimler yaparak destek veriyor.

Bu oluşumdan dolayı 'Yılın Işıltılı İşbirliği' ödülüne layık görülen Amine Gülşe, gazetecilere açıklamalar yaptı.

EVLİLİK ÇOK KUTSAL
Bu ödülü aldığından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Gülşe, gazetecilerin, "Gelen projeleri neden kabul etmiyorsunuz? Sizinde Türkan Şoray kurallarınız var mı? Mesut bey bu kararların neresinde?'' sorusuna, "Evlilik çok kutsal bir şey, Ben çok kıskanç bir insanım. Tam tersini düşünsek hayatta kabul etmem. Böyle bir şeyi Mesut kabul etmez. Çünkü Mesut da çok kıskanç. O yüzden projelere sıcak bakmıyorum" dedi.

Gülşe sadece sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan da büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Mesut Özil ile Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti.

