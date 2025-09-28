Melis İrem Erkek'ten yeni proje

Adana'da başlayan müzik yolculuğunu İstanbul'daki eğitim ve sahne deneyimleriyle pekiştiren şarkıcı, söz yazarı ve besteci Melis İrem Erkek, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Sanatçı, söz ve müziği kendisine ait olan ilk single'ı "Bırak Aksın" ile dinleyiciyle buluşuyor.



Erkek, edindiği kazanım ve tecrübeleri kendi üretimlerine taşıdı