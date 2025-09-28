Burcu Özberk'i üzen "foto-kriz"... 'Yorumların hepsini tek tek okudum'

Özberk, kendisine yöneltilen "Sık sık yurtdışına gidiyorsunuz. Oraya taşınma gibi bir planınız var mı?" sorusuna, "Yurt dışına gittiğim her an ülkeme geri dönmek istedim. Ben burada kalmadan yapamıyorum. Uzun süre oralarda kalamıyorum. O yüzden yurtdışına yerleşme planım yok. Londra'ya sık sık gelip gidiyorum ama gezip geliyorum diyelim. Oradan ev almak isterim ama dediğim gibi yurt dışına taşınma planım yok" yanıtını verdi.



Kalbini kıramam ama üzüldüm (Takvim.com.tr)



'TATSIZ VE YORGUNDUM'

Sosyal medyada bir hayranının kendisinin makyajsız halini paylaştığı fotoğrafın altına binlerce yorum gelmesiyle ilgili de konuşan Özberk, "Yorumları okudum, yaşları küçük çocuklar... Sabah erken bir saatti ve doktora gitmiştim. Doktor çıkışı da köpeğimi gezdiriyordum. Yorgun ve tatsız olduğum bir andı. Sağlık olsun diyelim. Ben kimsenin kalbini kıramam ama insan üzülüyor. O da beklemiyordu fotoğraf olayının bu kadar büyümesini..." diyerek gülümsedi.



