Burcu Özberk, fotoğraf krizine açıklık getirdi. Hayranının çirkin paylaşımına, “Yorgun ve tatsız olduğum bir andı. Sağlık olsun diyelim. Ben kimsenin kalbini kıramam ama insan üzülüyor” ifadeleriyle ılımlı yaklaştı.

Giriş Tarihi:
Burcu Özberk'i üzen "foto-kriz"... 'Yorumların hepsini tek tek okudum'

Burcu Özberk, önceki gün Bebek'te bir mekândan çıkarken görüntülendi. Köpeğiyle birlikte objektiflere poz veren güzel oyuncu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Özberk, kendisine yöneltilen "Sık sık yurtdışına gidiyorsunuz. Oraya taşınma gibi bir planınız var mı?" sorusuna, "Yurt dışına gittiğim her an ülkeme geri dönmek istedim. Ben burada kalmadan yapamıyorum. Uzun süre oralarda kalamıyorum. O yüzden yurtdışına yerleşme planım yok. Londra'ya sık sık gelip gidiyorum ama gezip geliyorum diyelim. Oradan ev almak isterim ama dediğim gibi yurt dışına taşınma planım yok" yanıtını verdi.

'TATSIZ VE YORGUNDUM'
Sosyal medyada bir hayranının kendisinin makyajsız halini paylaştığı fotoğrafın altına binlerce yorum gelmesiyle ilgili de konuşan Özberk, "Yorumları okudum, yaşları küçük çocuklar... Sabah erken bir saatti ve doktora gitmiştim. Doktor çıkışı da köpeğimi gezdiriyordum. Yorgun ve tatsız olduğum bir andı. Sağlık olsun diyelim. Ben kimsenin kalbini kıramam ama insan üzülüyor. O da beklemiyordu fotoğraf olayının bu kadar büyümesini..." diyerek gülümsedi.

'BİZ KADINIZ VE İNSANIZ'
Son dönemde sık sık kilo aldığına dair haberlerle gündeme gelen oyuncu, konuyla ilgili de net bir açıklama yaptı. Özberk, "Biz kadınız ve insanız. Ben neysem o şekilde fotoğraf koydum. Bu benim bedenim. Kilo alıp, verebilirim. Dikkat etmediğim bir süreçti" sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.

Hayranını kırmayan Özberk, fotoğraf çekildiğine pişman olmuştu. Hayranı, "Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin" sözleriyle Özberk'i şaşırtmıştı.

Özberk, yaşadıklarına rağmen sakin kalmayı tercih ediyor.

