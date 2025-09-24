Fırını 2 kez bombalandı ama yılmadı! Gamze Özçelik Gazze sokaklarında su tankerleri ile temiz su dağıtıyor: "Her damla hayat demek"

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Dünyada birçok ünlü İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı soykırıma sessiz kalırken Gamze Özçelik, ilk günden beri mücadele ediyor.

Gamze Özçelik. (Instagram) Fırını 2 kez bombalandı, ancak Özçelik yılmadı. 3. kez 'Umuda Koşanlar Derneği' olarak aşevini kurdu. 'Gazze ve oradaki masumlar yalnız değil' diyen Özçelik ve arkadaşları şimdi Gazze sokaklarında su tankerleri ile temiz su dağıtıyor.