Fırını 2 kez bombalandı ama yılmadı! Gamze Özçelik Gazze sokaklarında su tankerleri ile temiz su dağıtıyor: "Her damla hayat demek"

Gazze’de kurduğu aşevi iki kez bombalanan Gamze Özçelik yılmıyor. Filistin’deki zulme karşı dik duran Özçelik ve arkadaşları şimdi Gazze sokaklarında su tankerleri ile temiz su dağıtıyor. Durmak nedir bilmeden yardım götüren Gamze Özçelik, "Gazze'de her damla hayat demek... Katliamların ortasında bir de susuzlukla mücadele eden ailelere temiz içme suyu ulaştırıyoruz." dedi.

Giriş Tarihi :24 Eylül 2025
Dünyada birçok ünlü İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı soykırıma sessiz kalırken Gamze Özçelik, ilk günden beri mücadele ediyor.

Fırını 2 kez bombalandı, ancak Özçelik yılmadı. 3. kez 'Umuda Koşanlar Derneği' olarak aşevini kurdu. 'Gazze ve oradaki masumlar yalnız değil' diyen Özçelik ve arkadaşları şimdi Gazze sokaklarında su tankerleri ile temiz su dağıtıyor.

Durmak nedir bilmeden yardım götüren Gamze Özçelik, "Gazze'de her damla hayat demek... Katliamların ortasında bir de susuzlukla mücadele eden ailelere temiz içme suyu ulaştırıyoruz. Gazze'de bir bardak su, sadece bir ihtiyaç değil yaşama tutunmanın, umudun sembolü..." dedi.

