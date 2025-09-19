SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Şöyleşiler yoğun ilgi görüyor

Züleyha Ortak ve Beyhan Budak, 24 Eylül’de Ankara’da, Ekim ayında ise Malatya, Mardin, İzmir ve Antalya’da festival takipçileriyle buluşacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Eylül 2025
Şöyleşiler yoğun ilgi görüyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan geniş programıyla devam ediyor. Festival kapsamında ses sanatçısı ve programcı Züleyha Ortak ile psikolog-yazar Beyhan Budak, aynı gün Kayseri ve Gaziantep'te izleyiciyle buluştu. Büyük ilgi gören söyleşilerde modern insanın yalnızlıkla sınavı, iyi bir yaşamın sırları, kadın-erkek ilişkileri ve kaliteli ilişkiler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB’den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan’ın şirketine aktarmış
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas’ı kabul etti! Öncelik Gazze’de acil ateşkes... İslam dünyası İsrail’e karşı bir ve beraber olmalı
Trendyol
Başkan Erdoğan bugün TEKNOFEST 2025’e katılacak! Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST’i ziyaret etmeye davet ediyorum
CHP’li İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları nedeniyle vatandaşlar taşınmayı düşünüyor
Emekli zammı yavaş yavaş belli oluyor... En az 18 bin TL!
Aşk ve Gözyaşı
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Cimbom darmadağın! Eintracht Frankfurt - Galatasaray: 5-1 | MAÇ SONUCU
Türkiye’nin gökyüzündeki gururu! SOLOTÜRK pilotları nefes kesen gösterilerin perde arkasını TAKVİM’e anlattı | Havacılık kalbinize düşen bir tutku
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! Gazze’de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaçtır? | Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi: Bu meseleye en çok sahip çıkan ülkelerden bir tanesiyiz
Trump ve Starmer arasında Filistin çatlağı: İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var | Putin beni hayal kırıklığına uğrattı
Bahçeli’den ABD-İsrail’e karşı Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi! Netanyahu’ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Sergen Yalçın’dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların
Şehit yakınları ve gaziler Beştepe’de! Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya Kudüs tokadı: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, oyunları bozacağız
Brigitte Macron kadın olduğunu kanıtlamaya çalışıyor! ABD mahkemesine fotoğraf sunacak
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY’ye İsrail uyarısı... TSK’nın Suriye’de terörle mücadelesi sürecek
Siyonist İsrail Süveyda’daki Dürzileri silahlandırıyor: Kirli ittifakın arkasından Davut Koridoru çıktı
Suriye’de Tom Barrack çelişkisi! Washington üst düzey diplomatlarını aniden görevden aldı
MHP’den Bahçeli Modeli çıkışı! Feti Yıldız Literatüre geçecek diyerek anlattı: Barış için önemli bir anahtar