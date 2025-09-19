Sinan Çetin’den olgun yaklaşım

Sinan Çetin, önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Çetin, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Her şeyin yolunda olduğunu dile getiren Çetin, oğlu Rafael Cemo ile oyuncu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in ayrılığı sorulduğunda gülümseyerek, "Her ayrılık yararlıdır, haklarında hayırlısı olsun" yanıtını verdi.



Çetin oğlunun biten ilişkisi hakkında çok da yorum yapmak istemedi.





Ünlü çiftin iyi giden ilişkisine nazar değmiş ve geçtiğimiz haftalarda ayrılmışlardı.