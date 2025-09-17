Küllenmiş ilişkiler ikinci şanslar! “Aşk ve Gözyaşı” dizisini bir de Barış Arduç'tan dinleyin...

Sezonun en çok konuşulan dizilerinden "Aşk ve Gözyaşı" 19 Eylül Cuma akşamı ilk bölümüyle atv'de izleyici karşısına çıkacak. O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında, ekranlara gelecek olan dizinin başarılı başrol oyuncusu Barış Arduç, Selim karakterini ve dizinin can alıcı noktalarını Dizi TV'ye anlattı.

Selim'in bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok daha farklı yönleri olduğuna dikkat çeken Arduç, projeyi şu şekilde özetledi; "Aşk ve Gözyaşı içinde pek çok vaadi barındırıyor. Çok güçlü bir oyuncu kadrosu ve ekip bir araya geldi. Bu proje benim için enteresan bir deneyim oldu, olmaya da devam ediyor çünkü seyircinin alışık olduğu rollerin dışında bir karakter Selim. Tahminlerinin dışında bir şey izleyecekler. Benim için de öyle... İzleyiciler, küllenmiş ve göz ardı edilmiş kadın-erkek ile aile ilişkilerinin aslında ne kadar kıymetli olduğunu görecek ve bu duyguları derinden hissedecek."

'PROJEDE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Uzun bir aradan sonra yeniden atv ekranında, böyle nitelikli bir yapımla izleyici karşısına çıkacak olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen başarılı oyuncu, ayrıca şu detayı da sözlerine ekledi: "Hem yönetmenimiz Engin Erden hem de tüm ekip arkadaşlarım bu süreci inanılmaz kolaylaştırdı. Böyle bir ekiple çalışmak büyük bir mutluluk."