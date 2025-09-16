Gupse Özay fit haliyle kendine hayran bıraktırdı

Oyuncu ve senarist Gupse Özay, ilk dizi projesini tamamladı. Lansmanda siyah saçları ve zayıflığı ile dikkat çekti. 1 çocuk annesi Özay, enerjisiyle de geceye damgasını vurdu. Mini elbisesiyle objektiflere poz veren Özay, doğallıktan yana olduğunu söyledi. Makyaj yapmadığını sadece krem sürdüğünü belirtti. "41 yaşındayım artık! Herkes bana 43 yaşında cildin çökebileceğini söyledi. O yaşlara gelince uygulayacağım ritüelleri tek tek açıklayacağım. Vitamin enjekte ettiririm belki" dedi. Bu arada Özay, son dönemde eşi Barış Arduç ile boşanacaklarına dair çıkan iddiaları yalanladı. "Ayrılığın yakınından bile geçmedik" diyerek dedikodulara noktayı koydu..