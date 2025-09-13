Zafer Algöz ve eşi Lale Algöz şıklıklarıyla Nişantaşı’nda görüntülendi

Zafer Algöz, önceki gün 'Sultanım' diye hitap ettiği eşi Lale Algöz ile Nişantaşı'ndaydı. Üzerlerindeki smokin ve abiye elbiseyle görüntülenen çift, düğüne gittiklerini söyledi. Gazetecilerin, "Yeniden mi evleniyor sunuz?" şeklindeki esprili sorusu üzerine Lale Algöz'ün morali bozulup yüzü düştüğü görülürken, araya giren Zafer Algöz, "Bizim değil, arkadaşımızın oğlunun düğünü." dedi.

Düğün telaşı (Takvim.com.tr)

Algöz'ün eşinin kapısını açarak centilmenlik göstermesi dikkatlerde kaçmadı.

İkili, şık halleriyle Nişantaşı'nda böyle görüntülendi.