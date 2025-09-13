Hande Erçel'den Hakan Sabancı sorusuna yanıt: "Teşekkür ederim, konuşmayacağım"

PODCAST CANLI YAYIN
19 Eylül Cuma günü ATV’de başlayacak olan “Aşk ve Gözyaşı” dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel, önceki gece Bebek’te arkadaşlarıyla yemek yerken objektiflere yakalandı. Hakan Sabancı ile ayrılığı sorulan Erçel, “Teşekkür ederim, konuşmayacağım” diyerek konuyu kapattı. “Hayatımda aşk yok, iş var” mesajı veren güzel oyuncunun neşeli ve güler yüzlü halleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi :13 Eylül 2025
19 Eylül Cuma günü atv'de başlayacak olan "Aşk ve Gözyaşı" dizisinin güzel oyuncusu Hande Erçel, önceki gece arkadaşları ile birlikte Bebek'te bir mekanda objektiflere yakalandı.

Hande Erçel (Sosyal medya ekran görüntüsü)Hande Erçel (Sosyal medya ekran görüntüsü)

Çıkışta basın mensuplarını karşısında bulan Erçel, Hakan Sabancı ile ayrılığı sorulması üzerine, "Teşekkür ederim, konuşmayacağım" diye yanıt verdi. Daha sonra mekan çıkışında ise Erçel, "Çocukluk arkadaşlarımla yemek yedim. Bu konu hakkında ben asla konuşmayacağım." diyerek adeta hayatımda aşk yok iş var sinyali vermiş oldu. Hızlı adımlarla gelen arabasına yönelen başarılı oyuncunun güzler yüzlü halleri de dikkat çekti.

