Sıla Türkoğlu evlilik teklifini İtalya’da aldı: “Bu soru için çok hazırlandım”

Galataport’taki etkinlikte konuşan Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız’dan İtalya’da aldığı evlilik teklifini ve evlilik kararını samimi sözlerle paylaştı. Türkoğlu, “Hayat bize ne getirirse her şeyin hayırlısı olsun.” dedi.

Giriş Tarihi :04 Eylül 2025
Sıla Türkoğlu, önceki gün Galataport'ta bir etkinliğe katıldı. Sevgilisi Ata Ayyıldız'la evlilik kararı alan Türkoğlu, gazetecilerin bu konuya değinmesinin ardından, "Evlilik sorusunu bekliyordum, bu soru için çok hazırlandım." diyerek gülümsedi.

Sıla Türkoğlu (Takvim.com.tr)Sıla Türkoğlu (Takvim.com.tr)

Evlilik teklifini İtalya'da alan Türkoğlu, "İtalya'yı ben çok merak ediyordum, o da teklifin orada olmasını istemiş. Çok özel bir andı ve hiç beklemiyordum. 'Evlilik teklifinden sonra çok uzatılmaması lazım' derler ama bu da akışta yoktu. Hayat bize ne getirirse her şeyin hayırlısı olsun." dedi.

Türkoğlu'nun teklif aldığı tektaşın büyüklüğü de bir hayli dikkat çekiciydi.

