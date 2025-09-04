Sıla Türkoğlu evlilik teklifini İtalya’da aldı: “Bu soru için çok hazırlandım”

Sıla Türkoğlu, önceki gün Galataport'ta bir etkinliğe katıldı. Sevgilisi Ata Ayyıldız'la evlilik kararı alan Türkoğlu, gazetecilerin bu konuya değinmesinin ardından, "Evlilik sorusunu bekliyordum, bu soru için çok hazırlandım." diyerek gülümsedi.

Sıla Türkoğlu (Takvim.com.tr)

Evlilik teklifini İtalya'da alan Türkoğlu, "İtalya'yı ben çok merak ediyordum, o da teklifin orada olmasını istemiş. Çok özel bir andı ve hiç beklemiyordum. 'Evlilik teklifinden sonra çok uzatılmaması lazım' derler ama bu da akışta yoktu. Hayat bize ne getirirse her şeyin hayırlısı olsun." dedi.

Türkoğlu'nun teklif aldığı tektaşın büyüklüğü de bir hayli dikkat çekiciydi.