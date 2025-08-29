Bülent Şakrak 48. yaşını genç aşkı Duygu Arabacıoğlu ile kutladı: Sosyal medya aşkla çalkalandı

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 48. yaşını genç sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile birlikte kutladı. Aşklarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan çift, doğum günü vesilesiyle bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Bir süredir mutlu birliktelikleri devam eden ikili, özel günlerini romantik karelerle ölümsüzleştirdi. Arabacıoğlu, sevgilisi Şakrak için yaptığı paylaşımda, "Sen ki başıma gelen en özel, en güzel şey... İyi ki! Nice kahkahalarımıza ve birlikte geçecek harika yaşlara." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu ise bu mesaja "Seni seviyorum." diyerek karşılık verdi.