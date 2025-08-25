PODCAST CANLI YAYIN
Sami Yusuf konserinde Gazze için dua etti

Dünya müziği geleneğinin önde gelen isimlerinden biri olarak gösterilen Sami Yusuf, uzun bir aranın ardından İstanbul’da 25 bin kişiye konser verdi. Dünyaca ünlü sanatçı, ellerini havaya açarak ‘’Tüm dualarımız Gazze ve Filistin’deki kardeşlerimiz için olsun. Sizin yanınızdayız’’ diyerek dua istedi.

Sami Yusuf, konser öncesi Türkçe konuşma yaptı. Gazze'ye bombalar yağdıran katil İsrail'e öfke yağdırdı. Gazze'deki insanlık dramını unutmadı.

Ünlü müzisyen, "Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah Türkiye'yi ve Türk dünyasını korusun. Allah bütün ümmeti ve insanlığı esirgesin. Allah milleti şerden tamamen esirgesin ve tüm dualarımız Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizle olsun. Sizi duyuyoruz yanınızdayız. Türkiye, insanlık daima yanınızda, Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Yusuf, konserde dünyanın farklı yerlerinden müzisyenlerle sahne almanın büyük bir onur olduğunu vurguladı. "İstanbul ve bu ülke kalbimin derinlerinde" ifadesini kullandı. Konserde sanatçıya Çin, Fransa, İngiltere ve İspanya'dan ünlü sanatçıların yanı sıra Türkiye'den İbrahim Suat Erbay, Çiğdem Gürdal, Ahmet Yağmur Kucur ve Çiğdem Yarkın eşlik etti.

