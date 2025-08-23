Arzu Alara’nın oyun odası sosyal medyayı salladı

2021 yılında Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Sabancı çifti 2 yıl önce ilk kez anne baba olma heyecanını yaşadı. Çift, dünyaya gelen kızlarına 'Arzu Alara' adını verdi.

Arzu Alara'nın ikinci yaş günü için geçtiğimiz günlerde yalıda bir organizasyon düzenlendi. Nazlı Sabancı'nın yayınladığı doğum günü kareleri beğeni toplarken şimdi de yalıdaki oyun odası sosyal medyayı salladı.

Masal gibi oda (Sosyal medya ekran görüntüsü)

YORUM YAĞDI

Adeta bir masal evi gibi görünen oyun odası çok beğenildi. Arzu Alara'nın oyun odası için sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'masal gibi', 'bayıldım', 'çok güzel olmuş', 'kesinlikle rüya gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

Vitrindeki birbirinden pahalı oyuncaklar dikkatlerden kaçmadı.

Nazlı Sabancı, kızının odasında makyaj yaptığı anları da yayınladı.