Mehmet Ali Erbil’den kızı Yasmin’in sözlerine esprili yanıt: “Babasını tanıyamamış demek ki”

Yeniköy’de bir balıkçıda görüntülenen Mehmet Ali Erbil, yakın dostu Serdar Ortaç’ın yemeğe katılamadığını söyledi. Kızı Yasmin Erbil’in “Çapkın erkeği gözünden tanırım” sözlerine ise “Babasını tanıyamamış demek ki... İbrahim Tatlıses beni geçen tek adam” diyerek esprili bir karşılık verdi.

Giriş Tarihi :17 Ağustos 2025
Mehmet Ali Erbil'den kızı Yasmin'in sözlerine esprili yanıt: Babasını tanıyamamış demek ki

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Yeniköy'de bir balıkçıda görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Erbil, yakın dostu Serdar Ortaç'ın programa katılamadığını belirterek, "Serdar Ortaç da gelecekti yemeğe ama gelemedi. Konseri varmış, son dakikada öğrendik. Arkadaşlarımızla hep beraber oturacaktık ama o gelemiyor." dedi.

Yasmin Erbil (Sosyal medya ekran görüntüsü)Yasmin Erbil (Sosyal medya ekran görüntüsü)

Erbil, kızı Yasmin Erbil'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Ben çapkın erkeği gözünden tanırım" açıklamalarına ise esprili bir yanıt verdi.

Ünlü şovmen "Babasını tanıyamamış demek ki... İbrahim Tatlıses beni geçen tek adam. Ben onu geçemem." şeklinde konuştu.

Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile olan birlikteliğini geçtiğimiz dönemde bitirmişti.

