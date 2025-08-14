Özcan Deniz ailesine resti çekti: “Vefatınızda da orada olmayacağım''

53 yaşındaki Özcan Deniz, bir dönem menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi konularda bazı anlaşmazlıklar yaşamıştı. Peş peşe imalı mesajlar yayınlayan ünlü şarkıcı, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti. Ünlü şarkıcı son olarak sosyal medya hesabından annesi ve ağabeyi Ercan Deniz'i hedef alan açıklamaları gündem oldu.

"BENDEN UZAK DURUN"

Ailesinden gelen barış çağrısını duymazdan gelen ünlü isim, "Sevgili anneciğim, yaptığınız sayısız kötülüğe göğüs gerdim ama yolumuz aynı değil." diyerek ağır sözler sarf etti.

Ailesinin kendisine ihanet ettiğini belirten sanatçı, "Vefatınızda da orada olmayacağım, masraflarınızı karşılarım merak etmeyin. Eğer sizden önce ben gidersem gelmeyin, gelirseniz taşlanırsınız. Tavsiyem ve vasiyetimdir. Gelmeyin, benden ve ailemden uzak durun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." ifadeleriyle adeta nokta koydu.

Ercan Deniz'e haksızlık yapıldığını söyleyen Kadriye Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile çocukları Özcan, Melek, Sibel ve Nurcan'ı sildiğini duyurdu.

Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'le barışmak istediğini defalarca kez dile getirmişti.

Samar Dadgar, Özcan Deniz'in ailesi tarafından istenmiyor.