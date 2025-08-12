Hasan Can Kaya Bodrum tatilinde görüntülendi

Komedyen Hasan Can Kaya, Bodrum Cennet Koyu'nda kız arkadaşıyla objektiflere takıldı. Gün boyu plajda güneşlenmeyi tercih eden Kaya, denize girerek serinledi. Yaz tatilini Bodrum'da geçiren ünlü komedyenin neşeli halleri dikkat çekti.

Hayranları, "Yoğun sezon öncesi iyi bir mola" yorumlarını yaptı.

Gamze Erçel’in deniz keyfi (Takvim.com.tr)

AİLECE EĞLENCE

Ünlü isim Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile birlikte Bodrum'un gözde tatil beldesi Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. Ailesiyle denizin ve güneşin tadını çıkaran Erçel, gün boyu kızıyla oynayıp keyifli anlar yaşadı.