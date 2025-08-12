Buray’dan İstanbul Festivali’nde unutulmaz gece

Buray, İstanbul Festivali'nde muhteşem bir sahne performansına imza attı. Konser öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen ünlü şarkıcı, "Sizce Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzel gülen kadını kim?" sorusuna nostaljik bir yanıt verdi.

Filiz Akın, Türkan Şoray gibi isimlerin adının geçtiği röportajda tercihini Gülşen Bubikoğlu'ndan yana kullanan Buray, "Onun büyük hayranıyım." dedi.

Röportajın ardından da sahnedeki yerini alıp etkinlik alanını dolduran binlerce müzikseveri, yüksek performansı ile adeta kendinden geçirdi.