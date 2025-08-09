PODCAST CANLI YAYIN
Dilan Çıtak'tan Bodrum'da polisle yaşadığı olay hakkında ilk açıklama: Gerçekler ortaya çıkacak

Dilan Çıtak, Bodrum'da 'dur' ihtarına uymayıp, aracını polisin üzerine sürdüğü iddiası sonrası ilk kez konuştu.

09 Ağustos 2025
Olayın detaylarını anlatan Çıtak, "Yolda kaza vardı, bir ambulansa yol verdim. Emniyet şeridi yolu değil, herkesin kullandığı bir yol. Ambulansa yol verince memur bey, beni çevirdi. 'Dur' ikazına durdum. Bana, ceza yazdı. Bende, 'Niçin yazdınız, ambulansa yol verdim' dedim. Agresif bir tutumla, bana söylendi. Sakinlikle karşıladım ama sonrasında olaylar istemlerin dışında büyüdü" dedi.

Sözlerine devam eden Çıtak, "Kazayı çekmeye gelen bir muhabir vardı. Olayın gidişatını gördüm ve kaçmak istedim. Polis memuru yüksek ses ve agresif tonla durdurmak isteyince reklam olmak istemedim. Daha önce başıma gelen olay, korkularım var ve anksiyetem tutacak, böyle gerilime gerek olmasın istedim. 'Beni bırakın gideyim' demeye başlayınca serüven başladı. Bağırışlar olunca korktum, arabamı hareketi edip kaçmak istedim. O sırada algı videosu yakalandı. Camı kapatıp ağlamaya başladım. Silah sesi son nokta oldu. Zaten gerçekler oraya çıkacak, konu yargıya taşındı" ifadelerini kullandı.

