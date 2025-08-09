Chanel Lopez’in kara listesinde

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in İstanbul'da bir AVM'deki Chanel mağazasına alınmaması İngiliz medyasında manşetlere çıktı.

Geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan olayda, Chanel mağazasına güvenlik görevlilerinin tanımadıkları Lopez, "Yoğunluk var, sizi içeriye alamayız" demişti.



ANLADILAR AMA

Lopez de AVM'deki diğer mağazalardan alışveriş yapmıştı. İngiliz medyasına göre Chanel mağazası yetkilileri, 25 dakika sonra yaptıkları hatayı anladı ve AVM'de Lopez'e ulaşmayı başardı ve, "Özür diliyoruz. Büyük bir yanlış anlama oldu. Size mağazamızda ağırlamaktan büyük onur duyarız" dedi. Ancak Lopez, kibarca bu daveti reddetti.

MARKAYA KÜSTÜ

İddialara göre 56 yaşındaki şarkıcı, izin verilmemesinin ardından Chanel ürünlerini kara listeye aldı. Bunu da danışmanlarına söyledi. Böyle ünlü bir şarkıcının kara listesine girmek de Chanel'i üzmüştür.