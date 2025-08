Simge Sağın modaya yön veriyor!

Her konserinde, her festivalde başka bir karaktere bürünen Simge, modayı bir ifade biçimi olarak kullanıyor. Derin yırtmaçlardan cesur kesimlere, fütüristik çizgilerden nostaljik dokunuşlara kadar geniş bir yelpazede sahne kostümleriyle izleyenleri büyülüyor.



Bu görsel şölen artık sadece sahneyle sınırlı kalmayabilir. Geçtiğimiz günlerde duyduğumuz bir moda kulisi haberine göre, tanınmış bir Türk tasarımcı Simge'nin bu yaratıcı sahne stilinden fazlasıyla etkilenmiş. Her performansında bir stil manifestosu sunan Simge'nin gardırobuna hayran kalan tasarımcı, bu enerjiyi podyuma ve ardından butiklere taşımayı hedefliyor. Hatta iddialara göre Simge ile özel bir kapsül koleksiyon üzerinde çalışılması gündemde. Koleksiyonun teması mı? Elbette "Sahne Işıltısı" olabilir. Simge'nin kostümleri sadece bir şarkıcıyı giydirmiyor; güçlü bir kadının sahnedeki duruşunu, cesaretini ve değişime açık ruhunu temsil ediyor.

Modern kadınlara cesur ama giyilebilir seçenekler sunacak bu koleksiyon, müzikle modanın dansını bir kez daha gözler önüne serebilir.